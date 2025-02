Täter nach Messer-Überfall auf Tankstelle gefasst

Es ging alles ganz schnell: Am 8. Februar, kurz vor Mitternacht, überfiel ein damals Unbekannter eine Tankstelle in Vorchdorf, bedrohte die Angestellte (45) mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse. Bellende Hunde schlugen den Übeltäter in die Flucht – bis Donnerstag.