Bellende Hunde vertrieben Tankstellen-Räuber

Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann betrat am Samstag gegen 23.48 Uhr eine Tankstelle in Vorchdorf, lief sofort auf die 45-jährige Tankstellenangestellte zu und drängte sie unter Vorhalt des Messers und mit körperlicher Gewalt hinter den Verkaufstresen. Er forderte das Geld aus der Kasse und bedrohte sie dabei mit dem Umbringen. Im selben Moment begannen jedoch die Hunde der Angestellten in dem angrenzenden Büroraum zu bellen, woraufhin der Mann aus der Tankstelle in unbekannte Richtung flüchtete. Eine eingeleitete Großfahndung verlief bisher negativ.