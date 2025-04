Unfall im Bosrucktunnel: 35-Jähriger gestorben

Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe

Der 28-jährige Lenker aus Somalia, der in Graz lebt, wurde leicht verletzt und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Seine 35 und 33 Jahre alten Mitfahrer und Landsmänner wurden schwer verletzt und in das Universitätsklinikum Graz bzw. das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.