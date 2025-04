Kommt die nächste große Champions-League-Reform?

Wie „Sportbild“ berichtet, soll es dabei vor allem um drei Punkte gehen. Zuerst um das Rückspiel-Heimrecht in der K.o.-Phase. Jene Teams, die am Ende der Gruppenphase unter den ersten Acht liegen, sollen zusätzlich belohnt werden, indem sie auch in möglichen Viertel- und Halbfinal-Spielen gegenüber schlechter platzierten Team in den Rückspielen automatisch Heimrecht genießen.