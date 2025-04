Hohenberger-Comeback nach der Krebserkrankung!

Neo-VSV-Sportchef Herbert Hohenberger, der 2018 an Prostatakrebs erkrankt war und erfolgreich operiert wurde, stand kürzlich erstmals seit diesem einschneidenden Ereignis wieder am Eis! Bei einem Turnier in Kanada traf die Legende einige ehemalige blau-weiße Heros. Der aktuelle Villach-Verteidiger Thomas Vallant schloss sein BWL-Studium ab.