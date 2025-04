Schmankerln an verborgenen Plätzen entdecken

Es muss nicht immer nur Wein sein: Am 27. April haben schaulustige Feinschmecker die Möglichkeit, eine Vielzahl an regionalen Produkten in 16 historisch sehenswerten Innenhöfen der Weinhauergemeinde zu entdecken und zu genießen. Ganz Gumpoldskirchen verwandelt sich erstmals von 11 bis 17 Uhr in einen Bauernmarkt.