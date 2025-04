NEOS im Wahlkampf-Endspurt ohne Samthandschuhe

Wiederkehr unterstrich, wie viel „Bund und Wien in einer Hand“ im Bildungsbereich bewirken könnten. Die Bildungsdirektionen des Bundes will er demgemäß landesweit zu „Service-Einrichtungen“ zurechtstutzen, die vor allem die Schulautonomie unterstützen sollen. Nicht umsonst sei Bildung für die NEOS seit ihrer Gründung 2012 das „Kernanliegen“, da sie Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben sei. Angesichts von autoritären Tendenzen und der Frage, in welcher Welt man wohl in 20 Jahren leben werde, sei Bildung zudem umso wichtiger als „Impfung gegen Populismus“.