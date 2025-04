Um 1.17 Uhr heulten die Sirenen: Zwei Verletzte

Um 1.15 Uhr hörte ein 49-jähriger Anrainer einen lauten Knall im Nachbarhaus in Tragwein und bemerkte, dass es brannte. In dem Einfamilienhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches drei Personen. Ein 24-Jähriger und ein 56-Jähriger konnten rechtzeitig das Haus ohne fremde Hilfe verlassen. Die Mutter (54) wurde von der Feuerwehr über eine Leiter aus dem ersten Stock des Gebäudes gerettet. Sohn und Mutter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Freistadt eingeliefert. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Um 2.35 Uhr früh konnte auch der Hund aus dem Haus gerettet werden. Der Brand dürfte im Bereich der Küche bzw. im Wohnzimmer ausgebrochen sein und breitete sich bis in den Dachstuhl aus. Das gesamte Objekt stand in Vollbrand.