Streifenwagen fast von Alkolenker „abgeschossen“

Ein 50-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Pkw am Ostermontag gegen 17.10 Uhr auf der Großgschnaidter Straße Richtung Maria Neustift. Zeitgleich war eine Streifenwagenbesatzung im dortigen Bereich in der Gegenrichtung unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der 50-Jährige mit seinem Wagen auf die linke Fahrbahnseite.