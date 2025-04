Traumtor sicherte Austria einen Punkt in Ried

So blieb es Verteidiger William Rodrigues überlassen, den einzigen Lustenauer Treffer zu erzielen. Der hätte dafür spektakulärer nicht sein können. Der Brasilianer sah, dass Ried-Keeper Leitner nach einem Freistoßpfiff für die Lustenauer unmittelbar vor der Pause zu weit vor dem Kasten stand. Also schnappte er sich den Ball und probierte es aus 55 Metern direkt. Die Kugel senkte sich über den Torhüter hinweg genau ins Netz. Ein Treffer Marke „Tor des Jahres“. Nur wenige Minuten zuvor hatte Grosse Ried per Kopf in Führung gebracht.