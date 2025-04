„Müssen ehrlich sein“: Frust bei Bayer Leverkusen

Zum selben Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit hatten die Leverkusener 25 Siege und fünf Unentschieden geholt. In diesem Jahr hat das Werksteam nach 30 Runden 18 Siege, zehn Remis und zwei Niederlagen vorzuweisen. „Wir haben zu häufig, auch wenn wir geführt haben, den Gegner wieder zurückkommen lassen und haben nicht das zweite Tor gemacht, um das Spiel zu entscheiden“, meinte Sportchef Simon Rolfes. In Hamburg versuchten die Leverkusener sich damit zu trösten, den zweiten Platz so gut wie sicher zu haben. Denn der Vorsprung auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt beträgt zwölf Punkte.