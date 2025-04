Gregor Henckel-Donnersmarck an Krebs gestorben

Im Krieg aus Schlesien geflohen

Der am 16. Jänner 1943 in Breslau (polnisch: Wrocław) geborene Henckel-Donnersmarck musste nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien fliehen, studierte später an der Hochschule für Welthandel in Wien und wurde Manager bei der Speditionsfirma Schenker & Co. 1977 trat er ins niederösterreichische Stift Heiligenkreuz ein, wo er den Ordensnamen Gregor erhielt. 1982 wurde er zum Priester geweiht.