Kind (2) von Pkw erfasst und zu Boden geschleudert

Per Hubschrauber ins Spital

Der Aufprall schleuderte das zweijährige Kind zu Boden, wobei es schwere Kopfverletzungen erlitt. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen durch die Berufsrettung brachten das Kind unter notfallmedizinischer Versorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsunfallkommando übernommen.