Föhnsturm fegt über Salzburg hinweg

Die Feuerwehren rückten am Nachmittag in mehreren Orten aus: „Es kam bereits zu mehreren Sturmeinsätzen. Wir haben von Leogang über Viehhofen oder Puch bis in den Flachgau umgestürzte Bäume“, hieß es von der Landesfeuerwehrzentrale am Nachmittag. Es kam auch zu Verkehrsbehinderungen. In Hallein-Kaltenhausen landeten Teile eines Daches auf der Salzachtal Straße (B159).