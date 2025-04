Diebe machten sich an Schneekanonen zu schaffen

Die Skisaison ist vorbei, die Schneekanonen sind in der Sommerpause – und dennoch sorgen Letztere für Gesprächsstoff und Ermittlungen der Polizei. In Tannheim hatten es unbekannte Diebe nämlich auf die Schneeerzeuger, die seit Dienstag bei der Talstation der Bergbahn in Reih und Glied aufgestellt sind, abgesehen – genauer gesagt auf die Stromanschlusskabel aus Kupfer!