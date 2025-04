Steirische KPÖ schießt sich auf Neutralität ein

„Vor allem: Frieden“ lautet daher das Motto der KPÖ für die Demonstration und Feierlichkeiten in Graz am 1. Mai. „Aktuell dominiert ein Militarisierungsdiskurs. Wir meinen, dazu braucht es einen Konterpart“, sagt KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz. Österreich müsse sich wieder auf Diplomatie besinnen, statt auf Wettrüsten. Das sei letzten Endes in Zeiten desaströser Budgets auch eine finanzielle Frage, die auch die Steiermark unmittelbar betreffe.