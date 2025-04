Zurück in die Zukunft: Lercher stellt SPÖ neu auf

Lercher plädiert für Eigenverantwortung

Inhaltlich geht es im Positionspapier um die Themen Standort und Arbeitsmarkt genauso wie Industriepolitik. „Mir ist es zu wenig, nur Forderungen als Landespolitik an den Bund zu richten. Wir waren immer gut beraten, die eigenen Instrumente zu nutzen“, so Lercher. Dinge wie Gesundheit, Kinderbetreuung, Sicherheit müssten so funktionieren, dass alle von guter Arbeit der Regierung sprechen könnten. Das mache eine neue soziale Marktwirtschaft aus, mit einer starken öffentlichen Hand und gerecht verteiltem Wohlstand.