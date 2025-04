Tödliches Gift bei 16-Jährigem in Sachsen gefunden

Im deutschen Sachsen soll ein 16-Jähriger tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt haben. Dafür habe er eigens ein Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses eingerichtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, wurde in der Früh durchsucht.