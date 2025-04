Gaseinbruch: Gazprom verkauft nun Haushaltsgeräte

Bosch-Comeback in Russland?

Das kommt allerdings nicht von ungefähr, sondern hat eine Vorgeschichte mit Hintergrund. Der deutsche Hersteller von Haus- und Küchengeräten Bosch hatte im Frühjahr 2022 – nach dem russischen Angriff auf die Ukraine - die Produktion in Russland eingestellt. Ein Jahr später veräußerte das Unternehmen einen Teil seiner Anlagen an die russische Holdinggesellschaft S8 Capital. Die beiden wichtigsten Werke bei St. Petersburg blieben jedoch im Besitz der Bosch-Gruppe.