Manuela Auer warnt: Sozialbereich am Anschlag

Gegen das Spardiktat

Für SPÖ-Sozialsprecherin Manuela Auer ist das Spardiktat der schwarz-blauen Landesregierung ein absolutes No-Go, denn dieses würde für die Klienten der Einrichtungen tiefe Einschnitte im Alltag, in der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung bedeuten. „Darüber hinaus werden die Betroffenen und Angehörigen mit multiplen zusätzlichen Belastungen konfrontiert, wie etwa der Suche nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten“, klagt Auer. Zudem sei die neue Situation oftmals mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden. Die Gefahr in die Armutsspirale zu geraten sei entsprechend hoch. „Es kann nicht im Sinne einer aufgeklärten Gesellschaft sein, auch nicht in Zeiten eines erhöhten Spardrucks, Leistungen bei Menschen mit Inklusionsbedarf zu kürzen“, ärgert sich die Sozialdemokratin. Gesellschaftliche Teilhabe und soziale Sicherheit würden zum Fundament menschlicher Bedürfnisse gehören.