Die heißen Affären von Schiele, Klimt und Co.

Ja, die Liebe, Eskapaden und Affären der Stars gehören auch zu ADABEIs täglich Brot. Ein Thema, das die breite Öffentlichkeit seit Jahrhunderten bewegt und nun auch Dietmar Griesers Aufmerksamkeit geweckt hat. Der in Österreich lebende deutsche Autor, der seit den 1970er-Jahren Bestseller am laufenden Band schreibt, blickt in „Alles aus Liebe – Glück und Leid in Wien um 1900“ auf die dramatischen Liebesbeziehungen von Egon Schiele, Gustav Klimt, Arthur Schnitzler und Co. Mit welcher Erkenntnis? „Dass unsere heutigen großen Affären, die Schlagzeilen machen, schwach sind im Gegensatz zu dem, was sich damals abgespielt hat“, macht Grieser, im Gespräch mit der „Krone“, Gusto auf sein Buch. „Damals ging es ganz schön rund – es waren aus ziemlich exzentrische Naturen. Diese Künstler mit ihren Affären sind ein fantastischer Stoff.“