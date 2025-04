Immer mehr Georgijäger: Laute Kinder sind Chefs

Beinahe vergessen, nun in sechs Gemeinden lebendig

Und damit wurde das Georgijagen wieder ein äußerst lebendiger Brauch, der heute in sechs Gemeinden ausgeübt wird: in Finkenstein, im Süden von Villach, also in der früheren Gemeinde Maria Gail, in Wernberg rund um den Sternberg, in Velden, konkret von Lind bis Latschach, in Feldkirchen und Rosegg.