Verstorbener Chorherr war einst Opfer von Räubern

Opern und ferne Länder

Seine eigenen Wege führten Benno ins Heilige Land, aber auch nach Island und die Schweiz. „Diese Länder und – als begeisterter Klassikfan – die Staatsoper und der Volksoper hat er fast so gut gekannt wie unsere Abtei“, schmunzelt ein Mitbruder des – wie kurz berichtet – jetzt knapp vor seinem 60. Priesterjubiläum vom Herrn heimgeholten Chorherrn. Bis zuletzt nahm der ehemalige Stiftsdechant am Klosterleben teil. Seine Mitbrüder bitten um Gebete für den am 12. April Verstorbenen, die Beisetzung findet am 29. April statt.