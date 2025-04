Dieser Hall of Famer ist jetzt Sport-Fotograf

Wenn das die Fans gewusst hätten... Beim US Masters der Golfer, bei dem am Wochenende Rory McIlroy in einem nervenzerfetzenden Stechen zum ersten Mal den Titel holte, war ein absoluter Superstar unter den Fotografen. Ein Hall of Famer und zwölffacher Teilnehmer am All Star Game der Major League Baseball ist mittlerweile hinter der Linse.