Hitler-Bierflaschen im Wohnzimmerschrank

Er verschickte 14 den Nationalsozialismus verharmlosende „Whats-App-Bilder“ an Freude und Bekannte, stellte gerne öffentlich sein NS-Tattoo am Bein in Form einer „Schwarzen Sonne“ zur Schau, besaß verbotene Waffen samt Schalldämpfer und dekorierte die Wohnzimmervitrine mit zwei Flaschen Hitler-Bier. Doch von einer nationalsozialistischen Gesinnung will der 33-Jährige bei Verfahren am Landesgericht Feldkirch auf Nachfrage des vorsitzenden Richters, Theo Rümmele, nichts wissen.