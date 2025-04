Ei, Ei, Ei, das wird eine kunterbunte Osterwoche!

Am vergangenen Wochenende haben die Osterferien begonnen. Viele haben bereits Urlaub genommen und nutzen die Auszeit, um traditionelle Ostermärkte zu besuchen – etwa jenen im Kremayerhaus in Rust. Doch die Karwoche bietet noch viele andere Möglichkeiten, um sich auf das Osterfest einzustimmen. Absolut empfehlenswert ist zum Beispiel ein Besuch des größten burgenländischen Osterdorfes, das am Hauptplatz in Oberpullendorf aufgebaut wurde und bis Ostern täglich geöffnet hat.