Wenn Wahlverlierer plötzlich neue Ämter „erfinden“

Bruch mit alter Tradition

War es nämlich in Mödling seit Jahrzehnten üblich, dass Stadträte auch in den Gemeinderatsausschüssen ihrer Ressorts den Vorsitz übernehmen, bricht die ÖVP jetzt mit dieser Tradition. „Die ÖVP hat in ihren drei Ressorts neben den Stadträten eigene Ausschussvorsitzende nominiert“, wettert Schimanowa: „Und diese beziehen zusätzlich zum Sitzungsgeld monatlich 1429 Euro brutto.“ Alle anderen Fraktionen würden sich an die bisherigen Gepflogenheiten halten, heißt es.