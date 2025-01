Umsturz in Mödling: Grün und Rot servieren ÖVP ab

Handschlag zählte offenbar nicht

Bei der ÖVP ist die Empörung groß. „Man stiehlt uns als stimmenstärkster Partei den Sieg“, wettert (Noch-)Bürgermeister Michael Danzinger. Er zeigt sich von den Sozialdemokraten enttäuscht. Denn man habe eine Fortsetzung der Zusammenarbeit schriftlich vereinbart gehabt, sobald man gemeinsam 22 Mandate erreiche. Das sei am Montag noch mündlich nachverhandelt und per Handschlag bestätigt worden. Am Dienstag zählte das aber offenbar nicht mehr. Danziner dazu: „Wenn so die Leute handeln, die künftig Mödling regieren, dann gute Nacht!“