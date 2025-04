Zoll-Androhung sorgte für „Goldrausch“ im Lande

Münzen und Barren beliebt

In der Linzer Ögussa-Filiale werde derzeit aufgrund des hohen Preises sehr viel Gold sowohl angekauft als auch verkauft. Besonders beliebt sind laut Walz Goldmünzen und Feingoldbarren. Das bestätigt auch Christian Holzner, Leiter des Monetariums der Sparkasse OÖ in Linz: „Das Interesse an Gold ist zurzeit hoch.“