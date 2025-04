Eseldame ist der Star bei Palmweihe in Bruck

Nur noch wenige lebende Esel bei Prozessionen

Bei Palmweihen, die an den Einzug Jesu nach Jerusalem erinnern, sind in Salzburg tierische Begleiter selten geworden. Legendär war der Palmeselritt des verstorbenen Pfarrers Pfeifenberger im Lungau. Auch in Hintersee war früher ein lebender Esel Star der Kinder.