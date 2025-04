Mutig oder übermütig? | „You are fired“

„You are fired“. Die Richter, die sich Trump entgegenstellen – sie müssen genauso wie jeder andere, der nicht begeistert dem alten weißen Mann (oder müsste man angesichts der misslungenen Haarfärbung nicht eher sagen: dem „alten orangen Mann“) im Weißen Haus folgt, fürchten, vom Präsidenten „rasiert“ zu werden. Denn wie formuliert es Kurt Seinitz heute in der „Krone“? „Trump und seine Mannschaft haben praktisch den Staat gekapert. Was richtig oder falsch ist, will Trump selbst entscheiden.“ Er habe den Urteilsspruch „You are fired“ (Sie sind gefeuert!) als die Pointe seiner erfolgreichen seinerzeitigen TV-Show zum Regierungsprogramm gemacht. Unter dem Motto: Was gut ist für Donald Trump, ist gut für die USA. Tja, zweifelhaft, ob es gut für die USA ist. Noch zweifelhafter, ob es gut für den Rest der Welt ist.