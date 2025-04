Illegale Migration: Wo der Rückgang am größten ist

Brunner, der an einem Ministertreffen der EU-Mittelmeerländer in Neapel teilnimmt, betonte, dass die Kooperation mit Drittstaaten weiter ausgebaut werden müsse. In diesem Zusammenhang verwies er auf das jüngste Treffen des Khartoum-Prozesses in Ägypten – einer Initiative, die seit 2014 die Staaten entlang der Schlepperroute zwischen dem Horn von Afrika und Europa miteinander verbindet.