Anmelderekord über 42 Kilometer bei Linz-Marathon

Favorit auf den Rennsieg ist Albert Kangogo. Der Kenianer war im Vorjahr in Wien in 2:10:44 Stunden Dritter, ist nun in Linz einer von vier Athleten mit einer Bestmarke von unter 2:10, und dieses Ranking führt er mit 2:07:48 an. „Ich will persönliche Bestleistung laufen und das Rennen natürlich gewinnen“, kündigte Kangogo am Freitag bei einer Pressekonferenz in Linz an. Der Streckenrekord steht bei 2:06:13. Bei den Frauen wird eine Siegerzeit von 2:26 angepeilt, wie Athleten-Manager Philipp Kopp angab.