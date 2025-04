Immobilien mit Seezugang brechen alle Preisrekorde

Kleine Bezirke haben Probleme

Kleine Bezirke tun sich schwerer. Hermagor fuhr das stärkste Minus von 56,6 Prozent ein und realisiert mit 27 getätigten Vertragsabschlüssen nur zwei Drittel seines langjährigen Durchschnitts. Jede vierte gehandelte Wohnung war 2024 in Hermagor billiger als 99.000 Euro, in Völkermarkt unter 90.000 Euro und in St. Veit billiger als 70.000 Euro. Die günstigsten Quadratmeterpreise waren in Hermagor (2.200 Euro/m²) und in St. Veit (1.550 Euro/m²) zu finden. Auch Villach war nur halb so stark wie 2021.