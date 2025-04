„Werde lieber gesunde 85 Jahre, als kranke 100“

„Das A und O, um möglichst lange fit und leistungsfähig zu bleiben, ist die 80/20-Regel“, erklärt Ex-Ski-Ass Michaela Kirchgasser. Auch der Sport- und Bewegungswissenschaftler Dr. Dieter Breithecker bestätigt diese These: „Man sollte immer zu 80 Prozent das machen, was gut für einen ist, also auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung achten. Die restlichen 20 Prozent darf man sich dann auch was gönnen – zum Beispiel eine Tafel Schokolade.“