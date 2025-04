Bregenzer sind zu Gast auf der Hohen Warte

„Ein Spiel wie Stripfing passiert in einer Meisterschaft. Aber wir müssen lernen, die Kontrolle zu behalten“, sagt SW-Coach Van Acker, der sich den heutigen Gegner mit der Mannschaft nach der Ankunft gestern Abend noch in einer Videoanalyse genau angeschaut hat. „Es hat sich viel verändert bei der Vienna. Von der Herbstsaison sind nur noch ein paar Spieler übrig, gegen die wir schon gespielt haben. Ihr System ist auch anders. Aber wir schauen sowieso auf uns. Wir wissen, was wir zu tun haben“, stellt der Belgier klar.