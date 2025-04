Ciao Pizza, jetzt wird österreichisch gekocht

Zuwachs bekommt in Kirchdorf an der Krems die Gastro-Szene. Ein junges Wirtepaar eröffnet am Donnerstag, 10. April, am Hauptplatz das Restaurant „VC“. Zuvor wurden in dem Haus viele Jahre italienische Gerichte zubereitet. Nun wird den Gästen traditionelle Hausmannskost mit modernem Einfluss serviert.