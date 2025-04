Onana „schlechtester United-Goalie der Geschichte“

Das Vorgeplänkel des Europa-League-Viertelfinal-Hinspiels zwischen Lyon und Manchester United am Donnerstag hat tags zuvor eine verbale Watsch‘n von Lyons Verteidiger Nemanja Matic für United-Schlussmann Andre Onana gebracht. „Wenn du einer der schlechtesten Tormänner in der Geschichte von Manchester United bist, musst du aufpassen, was du sagst“, erklärte Matic am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Spiel.