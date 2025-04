Münster-„Tatort“: Fatale Erinnerungslücken

In Zeiten angespannter Finanzlagen und realer Miet- und Wohnungsprobleme ist der Handlungsbogen von „Fiderallala“ nachvollziehbar und grundsätzlich gut inszeniert. Leider verblasst die interessante Thematik viel zu stark hinter dem humorigen Hickhack der beiden Hauptprotagonisten. Das amüsante und mit peppigen Dialogen gewürzte Hin und Her zwischen Boerne und Thiel ist kurzweilig, verliert sich aber zu oft im Klamaukigen und nimmt dem Fall damit viel an Spannung, die er grundsätzlich vermittelt. Fans der beiden kompetenten Streithansl werden ihre helle Freude am verbalen Ping Pong haben, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit würde aber nicht schaden. . .