Neuer „Doctor Who“: „Jüngeres Ich hätte gelacht“

Denn die Figur des Doctor Who, der mit seinem Raumschiff durch die Zeit reist und immer neue Abenteuer im Kampf gegen das Böse erlebt, spielen immer neue Darsteller. Gatwa ist der 15. Doctor Who und erster schwarzer Schauspieler in der Rolle. Er kam in seiner ersten Staffel sehr gut an – jetzt heißt es, mit der neuen Staffel (ab sofort auf Disney+) weiter viele Fans rund um den Globus zu gewinnen. In den neuen Folgen trifft Doctor Who auf Belinda Chandra (Varada Sethu) und begibt sich auf eine epische Mission, um sie wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Eine mysteriöse Macht stellt sich ihnen aber in den Weg.