Die Abenteuer des Idefix in Gallien

Und schon wieder geht’s rund in Gallien! Doch diesmal stehen nicht Asterix und Obelix im Mittelpunkt des Spektakels, sondern ihr pelziger Kumpel: der mutige Idefix! In der brandneuen Ausgabe „Lutetia, du bist so wunderbar!“ zeigt der kleine Hund mit dem großen Herzen den Römern, wo der Hinkelstein hängt – pardon, wo der Hammer fällt.