Der frühere Politiker Kurt Peterle ist gestorben

Peter Kaiser kannte und schätzte Kurt Peterle über viele Jahren auch persönlich. „Kurti war ein Mann mit Rückgrat, mit Herz und mit einem feinen Gespür für das, was Menschen bewegt. Sein Engagement, sein Humor und seine Menschlichkeit werden mir immer in Erinnerung bleiben“, so Kaiser.



Besonders hob Kaiser Peterles Verdienste um den Rudersport hervor: „Mit seiner Vision und seinem unermüdlichen Einsatz hat er Generationen von jungen Menschen für den Sport begeistert und dem Rudersport in Kärnten zu neuer Bedeutung verholfen.“



Im Namen der SPÖ Kärnten spricht Kaiser der Familie und den Angehörigen sein tief empfundenes Beileid aus: „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei seinen Liebsten. Kurt Peterle hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird.“