Play-off rückt für Kaspers Detroit in weite Ferne

Die Detroit Red Wings haben nur noch eine theoretische Chance auf den Einzug in das Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Mannschaft mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper verlor am Dienstag in Montreal gegen die Canadiens mit 1:4 und liegt vor den ausstehenden fünf Partien acht Punkte hinter den Canadiens, die den letzten Aufstiegsplatz einnehmen.