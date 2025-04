Eisbären wollen in Heimat vom Coach Zeichen setzen

Auf die Zeller Eisbären wartet Dienstag in Jesenice Finalspiel zwei in der Alps Hockey League. Mit einer großen Aufgabe: Die Pinzgauer, die als erstes österreichisches Team seit Liga-Gründung 2016 in der Endspiel-Serie stehen, müssen den Slowenen das Leben schwerer als beim Heim-1:3 am Samstag machen. In Sachen Härte, Schüsse-Anzahl und Effektivität ist noch Luft nach oben.