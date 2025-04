Rieder Jubel, Frust in Polen und China-Abenteuer

Im Salzburger Land groß geworden, aktuell im Fernen Osten tätig! Constantin Reiners Vita kann sich in rund zehn Jahren Profi-Geschäft absolut sehen lassen. Im Podcast „Legionär on air“ spricht er über wichtige Erfahrungswerte in der Regionalliga, den Bundesliga-Aufstieg mit Ried in die Bundesliga, gemischte Gefühle in Polen und den kürzlich durchgeführten Wechsel nach China.