Sprachnachricht von toter Ärztin im Gerichtssaal

In den Vernehmungen wurde bisher immer ein noch nicht identifizierter „Claas“ genannt, der mit seinen Todesdrohungen die Seewalchener Ärztin in Angst und Unruhe versetzt haben soll. Doch eine Freundin von Lisa-Maria Kellermayr, die auch einen Verein gründen wollte, um die Security-Kosten in der Ordination zu übernehmen, sprach als Zeugin bei dem Prozess am Dienstag auch sehr deutlich Roman M. (61) an, der erneut auf der Anklagebank saß.