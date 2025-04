Verbauung bedroht ein verborgenes Paradies

„Bei mir haben Ziesel, Eisvögel, Biber, Ringelnattern und sogar die hochbedrohte Rotbauchunke Zuflucht gefunden. In den Baumkronen wiederum segeln rare Fledermausarten, die am Boden Segelfaltern und Gottesanbeterinnen, begegnen. Nachts verwandeln Glühwürmchen den Garten in ein leuchtendes Schauspiel“, schwärmt Harry Gangl über sein 3500 Quadratmeter großes Refugium in St. Pölten.