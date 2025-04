In der Stadt sind 200 „Müllbusters“ im Einsatz

Wenn der Frühling kommt, wird landesweit geputzt, so auch in der Hauptstadt: Von 7. bis 11. April sorgen die sogenannten Müllbusters wieder für Sauberkeit auf Straßen, Plätzen, Grünflächen und in Wäldern. Über 200 Mitarbeiter aus sieben Dienststellen arbeiten daran, die Stadt noch vor dem Osterfest „glänzen“ zu lassen.