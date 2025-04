Aus Bruchstück wird Meisterstück

Sich einfach so austauschen konnte sich Zech mit Mozart natürlich nicht. Der hat ihm gerade einmal zwei Minuten Musik in seinem Fragment hinterlassen, aus denen der junge Komponist jetzt ein viertelstündiges Musikstück gemacht hat: „Mozart selbst kommt vollkommen unverändert in meinem Stück vor. Das war etwas ganz Neues für mich, weil ich eigentlich nie mit Zitaten arbeite. Hier war der Auftrag, das Fragment zu vervollständigen und so habe ich es jetzt als Art Kooperation gesehen, in der man sich sozusagen gegenseitig den Respekt lässt. Mit einer Größe wie Mozart kann man sich unmöglich vergleichen“, so Zech. Das bedeutete für ihn auch, stilistisch nicht zu imitieren, sondern seinen zeitgenössischen Wurzeln treu zu bleiben. „Die größte Herausforderung war, eine Balance zwischen Mozart und meiner eigenen musikalischen Sprache zu finden. Am Ende sollte man Mozart klar erkennen, gleichzeitig aber auch deutlich hören, dass es etwas Neues ist“, sagt der 21-Jährige über seine Arbeit und erklärt weiter, dass die intensive Auseinandersetzung mit dem Fragment ihn natürlich nicht unberührt gelassen hat: „Ich habe mir unterm Schreiben schon immer wieder die Frage gestellt, ob das meinen Kompositionsstil jetzt verändert. Es gibt tatsächlich ein paar Stellen im Stück, wo ich ein bisschen motivischen Bezug auf Mozart nehme, aber rein von der Kompositionstechnik bin ich mir sicher, dass ich mir treu geblieben bin, obwohl ich immer im Hinterkopf hatte, wie Mozart das Stück geschrieben hat.“