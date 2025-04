Was Sie wissen müssen: von Horváths „Hin und Her“

Handlung: Nachdem seine Drogerie pleitegegangen ist, wird Ferdinand Havlicek kurzerhand aus dem Land geworfen, in dem er fünf Jahrzehnte lang gelebt und gearbeitet hat. Auf der Brücke zwischen diesem und seinem Heimatland kommt er abrupt zum Stehen, denn es fehlen ihm gültige Papiere aus dem Geburtsland – und ohne Pass bekanntlich kein Einlass. Fortan pendelt er zwischen zwei Bürokratie-Mühlen, repräsentiert von den Grenzern Thomas und Konstantin. Niemand will zuständig sein, jeder klammert sich lieber ans Vorschriftenbuch, statt auch nur ein bisschen menschlich zu handeln. Im Laufe seiner Pendelei trifft er die skurrilsten Typen, jeder von ihnen verstrickt in eigene Absurditäten des Verwaltungsapparats, bis ausgerechnet ein Schmuggler zu Havliceks Retter wird. Durch seine unfreiwillige Mithilfe bei der Überführung erhält der Staatenlose endlich seine Papiere – und wird auf groteske Weise genau deshalb anerkannt, weil er zuvor von beiden Staaten abgelehnt wurde.